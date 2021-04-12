الدحيل القطري يصل جدة.. للمشاركة في دوري أبطال آسيا

انضم لمجموعة الأهلي السعودي

استقبل عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعثة فريق الدحيل القطري، التي وصلت، مساء اليوم الاثنين إلى جدة، استعداداً للمشاركة في منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.



ويحل الدحيل ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب " الأهلي السعودي والشرطة العراقي والاستقلال الإيراني ".