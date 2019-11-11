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عناصر تشرح كيفية تشريك وتسليك المواقع بحجة ومن ثم الابتعاد عنها قبل التنفيذ

فضيحة من كاميرات الحوثيين .. الميليشيات تعترف بتفجير المدارس والممتلكات

كشف مقطع فيديو من كاميرات الحوثيين، اعترافات العناصر بتفجير مدارس وممتلكات خاصة وعامة في محافظة حجة؛ وذلك استمراراً لعملياتهم الإرهابية.

وبيّن الفيديو اعترافات من عناصر الميليشيات الإرهابية لعملية إرهابية جديدة تتمثل في تفجير مدارس وخزانات في حجة- شمالي اليمن، وتضمن شرحاً عن تنفيذ العملية الإرهابية، وكيفية تشريك وتسليك المواقع ومن ثم الابتعاد عنها وتفجيرها.