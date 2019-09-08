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عَقِب ما أظهرته نتيجة الاختبارات التي أجريت على عينات من المنتج

خطر حريق.. "المواصفات" تُحذّر من هذا النوع من التوصيلات الكهربائية

حذّرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، من استخدام توصيلة كهربائية من نوع "smart cube".

وقالت الهيئة إن نتيجية الاختبارات التي أجريت على عينات من المنتج، أظهرت عدم مطابقته لمتطلبات المواصفة القياسية saso2815؛ مبينة أن التوصيلة بها خلل في مقاومة الحرارة؛ مما قد ينتهي بحريق.

يُذكر أن الهيئة تقوم بسحب عينات عشوائية من السوق مباشرة، بالإضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات؛ وذلك لاختبارها للتأكد من مطابقتها للوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.