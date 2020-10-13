1245 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 55869

تسجيل 13 حالة وفاة في آخر 24 ساعة

سجّل لبنان 1245 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 55869 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 479 حالة بعد تسجيل 13 حالة وفاة.

وأضافت أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 24581 حالة.