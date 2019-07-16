قرقاش: إستراتيجيات الدوحة تقوم على مراهقة سياسية وتُرَّهات إعلامية

قال: بيتها من زجاج وتاريخها يحمل الكثير مما يجب أن تخفيه .. تشفق عليها

أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش؛ أن إستراتيجيات الدوحة التي تقوم على برامج تلفزيونية لا يراها إلا جمهورها، فإنها مراهقة سياسية وتُرَّهات إعلامية وهدر للمال.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تشفق على إستراتيجيات الدوحة التي تقوم على برامج تلفزيونية لا تخاطب إلا جمهورها، تشفق عليها؛ لأن بيتها من زجاج وتاريخها يحمل الكثير مما يجب أن تُخفيه، التوجّه العاقل أولويته أن يفك الأزمة، وما نراه مراهقة سياسية وتُرَّهات إعلامية وهدر السيادة والمال.