وجه الأمل الرائع من 6 أشهر إلى 102 عام.. هنا أصغر وأكبر ناجين من كورونا

واقعتان بإيطاليا تؤكّدان فكرة واحدة مفادها "فيروس كورونا ليس بذلك الرعب"

في واقعتين تؤكّدان فكرة واحدة مفادها أن فيروس كورونا ليس بذلك الرعب، فقد نجا ليوناردو؛ الرضيع البالغ من العمر 6 أشهر، وإيتاليكا جروندونا؛ التي تبلغ من العمر 102 عام، من الفيروس بعد معركة طويلة في المستشفى.

عاد ليوناردو؛ أخيراً إلى منزله في بلدية كوربيتا في منطقة لومباردي- شمالي إيطاليا، بعد معركة استمرت 50 يوماً ضد كورونا.

ووصف رئيس البلدية المحلي ماركو بالاريني؛ الطفل ليوناردو؛ بأنه "وجه الأمل الرائع".

والدة ليو؛ قالت إنها علمت أن طفلها مريض عندما أُصيب بحمّى وتسارعت ضربات قلبه، مضيفة أنه تم تشخيص إصابة زميل زوجها بالفيروس وفق "الألمانية".

وفي السياق ذاته تعافت سيدة إيطالية تبلغ من العمر 102 عام في جنوة، أيضاً شمالي إيطاليا، في شبه معجزة بعد إصابتها بفيروس كورونا وقضاء 20 يوماً في المستشفى.

وعانت إيتاليكا جروندونا؛ وقت سابق، من هذا الشهر من أعراض الفيروس وأُدخلت إلى المستشفى وهي تعاني قصوراً في القلب.

وقالت الطبيبة فيرا سيكبالدي؛ التي أشرفت على علاج جروندونا؛ في مستشفى سان مارتينو في جنوة، لشبكة سي إن إن: "أطلقنا عليها اسم (الخالدة)"، مضيفة أن جروندونا "تمنح الأمل لجميع كبار السن الذين يواجهون هذا الوباء".

حالة جروندونا أثارت اهتمام الأطباء الذين قرروا دراسة حالتها بشكل أعمق؛ لأنها تمكنت من التعافي بمساعدة طبية محدودة.

ويقول الأطباء إنها المريضة الوحيدة التي عالجوها والتي تمكنت من النجاة من وباء الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 والتي حصدت أرواح 50 مليون شخص.

وأمس الثلاثاء أعلنت السلطات الصحية الإيطالية تسجيل 837 وفاة و4053 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي أنجيلو بوريلي؛ في تصريح صحفي، إن عدد المتوفين في إيطاليا من جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية 837 حالة ووصل إلى 12428 بعدما كان 11591 حالة أمس الاثنين، فيما بلغ المعدل اليومي الأخير 812 حالة.

وذكر بوريلي؛ أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بكورونا في البلاد ارتفعت 4053 حالة وبلغت 105792 بعد أن كانت 101739 مساء الإثنين.