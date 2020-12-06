"تطمن" في حائل.. 87 ألف مستفيد و11 عيادة

منذ بدء العمل فيها وحتى الآن ومتاحة للجميع

قدّمت عيادات "تطمن" خدماتها في حائل لـ87081 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وتقدم عيادة "تطمن" خدماتها من خلال 11 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع.