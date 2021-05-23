برئاسة وزير الرياضة.. "الأولمبية السعودية" تعقد جمعيتها العمومية الـ24

لانتخاب مجلس إدارة للدورة الانتخابية 2021 - 2024

يترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، عند الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد الاجتماع الـ24 للجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السعودية بالصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور نائب الرئيس الأمير فهد بن جلوي، وأعضاء الجمعية كافة.

وسيشهد الاجتماع انتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية للدورة الانتخابية 2021-2024م بعد اعتماد رؤساء وأعضاء الاتحادات واللجان والروابط من قِبل رئيس اللجنة، كما سيتم الاطلاع على التقارير المالية والإدارية والمشاريع التي تمت خلال عام 2020م.

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23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442 12:14 AM

لانتخاب مجلس إدارة للدورة الانتخابية 2021 - 2024

برئاسة وزير الرياضة.. "الأولمبية السعودية" تعقد جمعيتها العمومية الـ24

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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يترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، عند الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد الاجتماع الـ24 للجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السعودية بالصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور نائب الرئيس الأمير فهد بن جلوي، وأعضاء الجمعية كافة.

وسيشهد الاجتماع انتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية للدورة الانتخابية 2021-2024م بعد اعتماد رؤساء وأعضاء الاتحادات واللجان والروابط من قِبل رئيس اللجنة، كما سيتم الاطلاع على التقارير المالية والإدارية والمشاريع التي تمت خلال عام 2020م.

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