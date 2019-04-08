أمير المدينة يُكرِّم أوقاف الشيخ محمد الماجد

لدعمهم أنشطة وبرامج كلية المسجد النبوي

كرّم أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالــعزيز آل سعود، أوقاف الشيخ محمد بن عبدالله الماجد - رحمه الله - وذلك لدعمهم أنشطة وبرامج كلية المسجد النبوي.

جاء ذلك خلال رعايته الكريمة لحفل تخريج الدّفعة السادسة من طلاب كلية المسجد النبوي والدفعة الثانية عشرة من طلبة معهد المسجد النَّبوي الشريف للعام الدّراسي 1439-1440هـ.

وثمّن عضو مجلس النظارة بالأوقاف، المهندس سامي بن محمد الماجد, هذا التكريم الذي حظيت به أوقاف الشيخ محمد بن عبدالله الماجد من لدن أمير منطقة المدينة المنورة، مقدماً شكره وتقديره له على دعمه ومساندته لهذه الأعمال الخيرية المباركة.

وأضاف: هذه المساهمة من قِبل أوقاف الماجد تأتي امتداداً لدعم الأوقاف للمشاريع والمبادرات الخيرية الرائدة في هذا البلد المبارك، وذلك تنفيذاً لوصية الواقف الشيخ محمد بن عبدالله الماجد - رحمه الله - والذي عُرف بحبه ودعمه للخير.

حضر الحفل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وعدد من القيادات الأمنية ومديرو الدوائر الحكومية في المدينة المنورة وأعيان المدينة وشركاء الكلية والمعهد وأعضاء هيئة التدريس في الكلية والمعهد.