رصاصة طائشة تستقر بفخذ ثمانيني في الخرمة

أجرى عملية جراحية في مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف

أصيب رجل ثمانيني بمحافظة الخرمة برصاصة فرح طائشة سقطت عليه أثناء جلوسه بفناء منزله مع عائلته واستقرت بفخذه الأيسر، نُقِل على إثرها للمستشفى وتم إخراجها بعملية جراحية ناجحة.

وقال لـ "سبق" عبدالله مطلق السبيعي: أثناء جلوسنا وعائلتنا وأبنائنا مع والدي في فناء منزلنا سقطت علينا رصاصة فرح طائشة وأصابت والدي في فخذه.

وأضاف: على الفور قمت بنقل والدي لمستشفى الخرمة العام وبعد إسعافه تم تحويله لمستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف وتم خلاله إجراء عملية جراحية واستخراج الرصاصة.

وزاد: تقدمت اليوم بشكوى لمحافظ الخرمة لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الجميع، خاصة في مواسم الأفراح والمناسبات.

وناشد المواطن عبدالله مطلق بن ثفنان السبيعي، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمحاسبة المتهاونين في تطبيق النظام عند استخدام الأسلحة النارية خلال المناسبات الخاصة وحفلات الزواج.