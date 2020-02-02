سجون جدة والطائف تؤهل الكادر النسائي بالقوات البرية على مهارات التفتيش

"الغامدي": تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة لمنسوبات وزارة الدفاع

تعقد إدارة الشرطة العسكرية بسجون منطقة مكة المكرمة دورة تدريبية للعسكريات من القوات البرية الملكية السعودية في سجن بريمان بجدة وسجن الطائف للتعرف على مهارات التفتيش، حيث تستمر الدورة لمدة 5 أيام متتالية.

صرح مدير سجون منطقة مكة المكرمة المكلف العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي بأن هذه الدورة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة لتأهيل الكادر النسائي في وزارة الدفاع.

وتتضمن الدورة عدة محاور تتضمن مفهوم وأهمية وخصائص التفتيش الأمني، والمبادئ العامة للتفتيش ولائحة الممنوعات، والقواعد الفنية لتفتيش الأشخاص ومستويات التفتيش، بالإضافة إلى قواعد تفتيش الأمتعة والحقائب، وتفتيش الأماكن، والنقاط الأمنية وأجهزة التفتيش، إلى جانب قواعد كتابة محاضر التفتيش، والتعامل مع الزوار والمراجعين.

يُشار إلى أن هذه الدورة تأتي بالتنسيق بين المديرية العامة للسجون والقوات المسلحة في إطار التعاون بين الإدارات الأمنية والعسكرية للاستفادة من الخبرات وتطوير الكفاءات البشرية.