القبض على شخصين أطلقا النار على مركبة ومنزل في فيديو متداول

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن الجهات الأمنية تمكّنت بتوفيق الله من القبض على مواطنين اثنين، بعد توفر الأدلة على قيامهما بإطلاق النار من مركبة متحركة على منزل ومركبة متوقفة عنده بحي الربوة بمدينة الرياض.



وأكد أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.