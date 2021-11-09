للجميع والمدخنين بالذات.. نصيحة ثمينة من "النمر" تجنّبك الجلطات

قدّم استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر؛ نصيحة ثمينة للجميع والمدخنين بالذات.
وقال "النمر"؛ في تغريدة عبر "تويتر": "لا بد أن تراقب الدم (الهيموجلوبين) إذا زاد على ١٨، لازم تتبرع بالدم علاجياً؛ لأن زيادة لزوجة الدم من أسباب جلطات القلب والدماغ".
دعا إلى مراقبة الدم "الهيموجلوبين" إذا زاد على ١٨ تفادياً لحدوث لزوجة
قدّم استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر؛ نصيحة ثمينة للجميع والمدخنين بالذات.
وقال "النمر"؛ في تغريدة عبر "تويتر": "لا بد أن تراقب الدم (الهيموجلوبين) إذا زاد على ١٨، لازم تتبرع بالدم علاجياً؛ لأن زيادة لزوجة الدم من أسباب جلطات القلب والدماغ".