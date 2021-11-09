





6

دعا إلى مراقبة الدم "الهيموجلوبين" إذا زاد على ١٨ تفادياً لحدوث لزوجة

للجميع والمدخنين بالذات.. نصيحة ثمينة من "النمر" تجنّبك الجلطات

قدّم ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر؛ نصيحة ثمينة للجميع والمدخنين بالذات.

وقال "النمر"؛ في تغريدة عبر "تويتر": "لا بد أن تراقب الدم (الهيموجلوبين) إذا زاد على ١٨، لازم تتبرع بالدم علاجياً؛ لأن زيادة لزوجة الدم من أسباب جلطات القلب والدماغ".