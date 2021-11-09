للجميع والمدخنين بالذات.. نصيحة ثمينة من "النمر" تجنّبك الجلطات

دعا إلى مراقبة الدم "الهيموجلوبين" إذا زاد على ١٨ تفادياً لحدوث لزوجة

قدّم ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر؛ نصيحة ثمينة للجميع والمدخنين بالذات.

وقال "النمر"؛ في تغريدة عبر "تويتر": "لا بد أن تراقب الدم (الهيموجلوبين) إذا زاد على ١٨، لازم تتبرع بالدم علاجياً؛ لأن زيادة لزوجة الدم من أسباب جلطات القلب والدماغ".

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09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443 12:45 PM

دعا إلى مراقبة الدم "الهيموجلوبين" إذا زاد على ١٨ تفادياً لحدوث لزوجة

للجميع والمدخنين بالذات.. نصيحة ثمينة من "النمر" تجنّبك الجلطات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قدّم ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر؛ نصيحة ثمينة للجميع والمدخنين بالذات.

وقال "النمر"؛ في تغريدة عبر "تويتر": "لا بد أن تراقب الدم (الهيموجلوبين) إذا زاد على ١٨، لازم تتبرع بالدم علاجياً؛ لأن زيادة لزوجة الدم من أسباب جلطات القلب والدماغ".

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