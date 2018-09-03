شاهد.. مدير عام النظافة ورئيسة البلدية يقفان على كفاءة أعمال النظافة بمركز ذهبان

بهدف تسليط الأضواء وإبراز الجهود التي تمت بنطاق البلدية

وقف مدير عام النظافة والمرادم بأمانة محافظة جدة سليمان بن صالح المحيميد ورئيسة بلدية ذهبان شذى المهنا، أمس الأحد، على أعمال البلدية ميدانياً وذلك لإبراز الجهود التي تمت في نطاق بلدية ذهبان، كطلب من وكيل الأمين للخدمات لدعم رؤساء البلديات، وطلب مشرف قطاع الشمال للبلديات لزيارة بلدية ذهبان الفرعية، والوقوف على أعمال النظافة وشرح الخطة التشغيلية لأعمال النظافة وخطة الأمطار.

وأعقب ذلك جولة ميدانية بنطاق البلدية للوقوف على كفاءة أعمال النظافة. وكانت الخطة الهدف منها توضيح أسلوب المعالجة الفورية للسلبيات ورفع كفاءة المناطق التي تم المرور بها، وشملت المعدات سحابي هوك ليفت وقلابين ومكنستين وواحد بوبكات ودينا وشيول وسيارة نقل حاويات تضم 100 حاوية مقاس 240 لتراً جديدة لاستبدال الحاويات التالفة.

وتم التركيز على خدمة رفع النفايات المنزلية، وخدمة نظافة الشوارع (الكنس الآلي – الكنس اليدوي) وخدمة التقاط المبعثرات وخدمة نظافة الأراضي الفضاء وخدمة غسيل وصيانة الحاويات، وخدمة رفع الأحجام الكبيرة والأشجار المنزلية، وخدمة رفع مخلفات البناء والهدم مجهولة المصدر.



وأكد الناطق باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي أنه تم تعميد مدير العقد الأول نايف السلمي، برفع مستوى النظافة، وتكثيف الرقابة على الكادر الإشرافي، والتواصل بشكل دائم مع البلدية، وتلقي ملاحظاتهم فيما يخص النظافة وتم التنسيق مع رئيسة البلدية لإرسال الملاحظات لمعالجتها بشكل فوري.

