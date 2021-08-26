بذات النمط الإجرامي.. ضبط مخالفَيْن بجدة نفذا 14 سرقة للمنازل والمحال

اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية في العقد الثالث من العمر، ارتكبا (14) حادثة بذات النمط والسلوك الإجرامي في محافظة جدة، تمثلت في سرقة المنازل والمحال التجارية.

وتابع المتحدث: جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.