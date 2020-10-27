حالة تستمر حتى 8 مساءً.. الأرصاد تنبّه من أمطار على عسير

تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: المجاردة والنماص وبارق ورجال ألمع ومحايل، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 8 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442 11:15 AM

تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

حالة تستمر حتى 8 مساءً.. الأرصاد تنبّه من أمطار على عسير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: المجاردة والنماص وبارق ورجال ألمع ومحايل، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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