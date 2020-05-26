لا يُعيقهم مطر أو رياح.. رجال أمن العارضة ينفّذون منع التجول رغم ظروف الطقس

جهود يتابعها المحافظ بجولة ميدانية شملت نقاط التفتيش للاطلاع على سير العمل

لم تمنع الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي صاحبت جازان، أمس، رجال الأمن بمحافظة العارضة من مختلف الجهات الرسمية (شرطة، ومرور، وأفواج) من أداء واجبهم الوطني في نقاط التفتيش والدوريات الأمنية؛ لتنفيذ قرار منع التجوال الكلي، الذي يستمر حتى الرابع من شوال.

وقد جاءت الجهود الأمنية بمتابعة مباشرة من محافظة العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، الذي قام بجولة ميدانية يوم العيد، شَمِلت نقاط التفتيش؛ للاطلاع على سير العمل وشكر رجال الأمن على جهودهم ونقل معايدة القيادة الرشيدة لهم.

يشار إلى أن العارضة والقرى والمراكز التابعة لها، قد تعرضت -قبل منتصف الليل- لهبوب عواصف ترابية شديدة ولمع للبرق وصواعق تلتها أمطار غزيرة.

وكانت أمطار من متوسطة إلى غزيرة قد هطلت، مساء أمس، على منطقة جازان شملت محافظات: (الداير بني مالك، وفيفاء، والعارضة، وأحد المسارحة، وأبو عريش، والخوبة، والطوال، وصامطة)، ومركزي القفل والخشل، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة التقلبات والمتغيرات الجوية التي تمرّ بها المنطقة خلال هذه الأيام؛ وذلك وفق ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأكدت المديرية أنها تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية، ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة؛ من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.