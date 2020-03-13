وزارة الموارد البشرية: لم يصدر أي قرار بشأن تعليق العمل في القطاعات الحكومية

نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ما تردد عن تعليق العمل في القطاعات الحكومية.

وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر رداً على أحد المغردين: "غير صحيح ما يجري تداوله، وفي حال صدور قرارات رسمية سيتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيروس كورونا الجديد

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13 مارس 2020 - 18 رجب 1441 09:02 PM

وزارة الموارد البشرية: لم يصدر أي قرار بشأن تعليق العمل في القطاعات الحكومية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ما تردد عن تعليق العمل في القطاعات الحكومية.

وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر رداً على أحد المغردين: "غير صحيح ما يجري تداوله، وفي حال صدور قرارات رسمية سيتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة.

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وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيروس كورونا الجديد

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