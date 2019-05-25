"أسد بالداخل ونعامة في الخارج".. حرب أمريكية تهز أوصال طهران

"إيران الفجة" تلعب دور الضحية مجددًا.. "ميكروفونية" وأسلحة سرية

يبدو أن إيران جاهدة وعازمة مجددًا على لعب دور الضحية، متناسية التهديدات التي تشكلها على الشرق الأوسط؛ حيث اعتبرت طهران، اليوم السبت، أن إرسال الولايات المتحدة قوات للمنطقة مسألة "خطيرة للغاية".



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم، عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قوله إن إرسال الولايات المتحدة قوات للشرق الأوسط مسألة "خطيرة للغاية على السلام والأمن الدوليين".



ونسبت الوكالة إلى الوزير قوله: "تزايد الوجود الأمريكي في منطقتنا خطير للغاية ويهدّد السلام والأمن الدوليين ويجب مواجهته".



وكالعادة جاءت تصريحات الوزير "ظريف" في ناحية، ثم أعقبتها تصريحات لمسؤول عسكري في ناحية أخرى، أو تحديدًا للاستهلاك المحلي؛ حيث هدد المسؤول العسكري الإيراني، السبت، بإغراق السفن الحربية الأميركية في الخليج العربي باستخدام "أسلحة سرية"، لم يكشف عن أي تفاصيل بشأنها.



وزعم الجنرال مرتضى قرباني مستشار القيادة العسكرية الإيرانية، لوكالة أنباء محلية؛ أنه "بوسع إيران أن تلقي بسفن أميركا الحربية إلى قاع البحر بطواقمها وطائراتها باستخدام أسلحة سرية"، وأضاف، حسب وكالة "رويترز": "أعتقد أن الأميركيين العقلانيين والقادة العسكريين المتمرسين لن يسمحوا للراديكاليين الأميركيين ببدء الحرب"، على حد تعبيره.



وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت، قبل أيام، إرسال حاملة طائرات وقاذفات "بي 52" إلى الخليج العربي، بسبب تهديدات طهران، ويرجح مراقبون أن إيران لا تملك أسلحة سرية، وأن حديث مسؤوليها لا يعدو أن يكون سوى "تصريحات ميكروفونية وحركات استعراضية".



وكان فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأميركية استعرض، أمس الجمعة، عددًا من الأسلحة التي أعلنت طهران عن ابتكارها، ليتضح أنها مجرد أكاذيب أو نسخة مقلدة لأسلحة صنعت في دول أخرى.



وتصاعدت حدة التوتر بين الدولتين بعدما عززت واشنطن وجودها العسكري في الشرق الأوسط، في مواجهة تهديدات إيرانية. وقال مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأميركية، أمس الجمعة: إن الولايات المتحدة تنحي باللائمة على إيران ووكلائها؛ في هجمات استهدفت مؤخرًا سفنًا تجارية في خليج عمان قبالة السواحل الإماراتية، إلى جانب هجوم صاروخي في العاصمة العراقية.



وكان وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شانهان قد قال: إن التحرك العسكري في الخليج العربي استهدف ردع إيران لا شن حرب ضدها.



وأوضح الوزير، في تصريحات مقتضبة، أن واشنطن أحبطت هجمات كانت مخططة ضد الجنود الأميركيين في المنطقة، وذلك عبر عرض القوة العسكرية الأميركية، وذكر أنه قدم ووزير الخارجية مايك بومبيو، معلومات موثقة بشأن تهديدات إيرانية أكيدة كانت موجهة للقوات الأميركية في الخليج.



وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، نشر 1500 جندي في الشرق الأوسط، واصفة ذلك بأنه محاولة لتعزيز الدفاعات ضد طهران مع اتهام الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية المباشرة عن هجمات وقعت الشهر الجاري في المنطقة.



وقالت وزارة الدفاع الأميركية: إن 600 من بين الـ1500 جندي الذين أعلن دونالد ترامب عن إرسالهم للشرق الأوسط، موجودون أصلًا في المنطقة؛ حيث سيتم نشر 900 جندي جديد، بينما سيتم تمديد بقاء 600 موجودين هناك.



واتهم مسؤولون أميركيون إيران ووكلاءها بالوقوف خلف الاعتداء على سفن شحن قبالة سواحل الإمارات، فضلًا عن هجوم صاروخي بالعاصمة العراقية بغداد. وتحدث مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون بولتون، عن "مؤشرات وتحذيرات" مثيرة للقلق من إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة سترد "بقوة" على أي هجوم.



وكانت أميركا قد أعلنت، قبل أيام، إرسال حاملة طائرات وقاذفات "بي 52" إلى الخليج العربي، بسبب تهديدات طهران، وقال القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان، أول أمس الخميس: إن التحرك العسكري في الخليج العربي استهدف ردع إيران لا شن حرب ضدها.