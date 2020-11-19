عروض خاصة.. HUAWEI تستعد لإطلاق كرنڤال التخفيضات الكبرى

خصومات تصل لـ90% على مجموعات من المنتجات تشمل الهواتف الذكية

استناداً للنجاح اللافت الذي حصدته فعالياتها السابقة للبيع عبر البث المباشر، تستعد هواوي مجدداً لإطلاق #كرنڤال_التخفيضات_الكبرى_من_HUAWEI وستقدم الاحتفالات عروضاً وخصومات هائلة تصل حتى 90% على المجموعة الواسعة من منتجات هواوي بما يشمل الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية والحواسيب والأجهزة اللوحية.

وستنطلق الاحتفالات ابتداءً من 25 نوفمبر على قناة هواوي السعودية Huawei Saudi YouTubeعلى يوتيوب وعلى صفحات هواوي الرسمية على "تويتر" و"فيسبوك" وعلى منصة HUAWEI Video وسيتضمّن #كرنڤال_التخفيضات_الكبرى_من_HUAWEI فتح باب الطلب المسبق على الهاتف الذكي المنتظر HUAWEI Mate40 Pro.

وتعكس هذه الفعالية المخصصة للبيع عبر البث المباشر دخول هواوي القوي إلى مجال فعاليات البيع عبر البث المباشر والتسوق الرقمي عبر الإنترنت، والتي شهدت نمواً لافتاً مؤخراً؛ بسبب الظروف الحالية وتطور المنصات الرقمية. وحققت فعاليات هواوي للبيع عبر البث المباشر إنجازات كبيرة؛ حيث سجل "الكرنڤال الصيفي من هواوي" مؤخرا مبيعات قوية وصلت إلى 6.38 مليون دولار (الحجم الإجمالي للبضائع GMV).

سيتم استضافة #كرنڤال_التخفيضات_الكبرى_من_HUAWEI ابتداءً من يوم 25 نوفمبر، وسيحظى المستهلكون بفرصة الاستفادة من صفقات حصرية وعروض متنوعة تشمل حزم عروضٍ ضخمة وتخفيضات هائلة لمدة محدودة وسحوبات على جوائز، فضلاً عن خصومات تصل إلى 90%. وستتيح الفعالية للمستهلكين إمكانية الطلب المسبق لهاتف HUAWEI Mate40 Pro والاستفادة من عرضٍ حصري مع هدية قيمة تشمل الشاحن اللاسلكي وبنك الطاقة من هواوي ومزايا أعضاء VIP.

كما ستقدم هواوي للمستهلكين حزمة هواوي الكبرى التي تشمل هاتف HUAWEI P40 Pro+ وحاسوب HUAWEI MateBook X وسماعات HUAWEI Freebuds Pro اللاسلكية وساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مقابل 1.199 ريال سعودي فقط بدلاً من 12.566 ريال سعودي، إضافة إلى حزمة أخرى تتضمن هاتف HUAWEI P40 Pro وحاسوب HUAWEI MatePad Pro 4G وساعة HUAWEI WATCH GT 2 (قياس 42 ملم –بلون الذهب الوردي) وسماعات HUAWEI Freebuds 3 (السلكية) مقابل 899 ريال سعودي بدلاً من 8046 ريال سعودي، فضلاً عن العديد من الهدايا والعروض والخصومات الخاطفة.

هاتف HUAWEI Mate40 Pro

إضافة لأدائه القوي بفضل معالج Kirin 9000، الأول والوحيد في العالم المُصنّع من رتبة 5 نانومتر مع مودم لاتصالات الجيل الخامس، يمتاز هاتف HUAWEI Mate40 Pro بتصميم الحلقة الدائرية (Space Ring) الشهير، الذي يتكامل مع شاشة "هواوي هوريزن ديسبلاي" Huawei Horizon المنحنية بمقدار 88 درجة. وترتكز تجربة تصوير الفيديو على الكاميرا السينمائية الفائقة Ultra Vision Cine التي تقدم مقاطع بدقة مشابهة للأفلام السينمائية بالاعتماد على تقنية المدى الديناميكي العالي (HDR)، وخاصية اللقطات فائقة الثبات Steady Shot وميزة تتبع اللقطات، وخاصية إزالة التشويش باستخدام العدسة العريضة، فضلاً عن ميزة Story Creator التي تسمح بإضافة تأثيرات سينمائية نهائية. إلى جانب ذلك، يأتي هاتف HUAWEI Mate 40 Pro مزوداً ببطارية تدوم طويلاً باستطاعة 4400 ميلي أمبير ساعي، يمكن إعادة شحنها باستخدام خاصيتي الشحن السلكي واللاسلكي فائق السرعة من هواوي HUAWEI SuperCharge باستطاعة 66.