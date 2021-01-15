"الهلال" ينافس "الجزيرة" الإماراتي على الظفر بخدمات المهاجم الغاني "بواكي"

نظير مليون دولار سنوياً.. وبعد انتهاء عقده مع ناديه الصربي

محمد السيد - الرياض

كشفت تقارير صحفية صربية، عن تلقي المهاجم الغاني ريتشموند بواكي (27 عاماً)، لاعب نادي ريد ستار الصربي، عرضاً للتوقيع مع نادي الهلال في الميركاتو الشتوي الحالي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "informer" فإن اللاعب تلقى عرضين من قبل الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي، نظير راتب سنوي يبلغ مليون دولار، بالإضافة لاستفسارات من أندية في قطر.

واللاعب انتهى عقده مع ناديه الصربي الحالي ولم يجدد للآن، علماً بأن اللاعب شارك مع الفريق في 104 مباريات سجل فيها 60 هدفاً وصنع 15 آخرين.

إلى ذلك كشفت صحف تركية عن انتهاء أزمة اللاعب البيروفي كريستيان كويفا مع ناديه الحالي مالاتيا سبور، وأنه سيستمر مع الفريق علماً بأن تقارير سابقة قد ربطت اللاعب بالهلال عن طريق زميله أندريه كاريلو.