في أول بطولة سعودية للسيدات .. المملكة والتحدي وجهاً لوجه

النهائي يقام بملعب "الجوهرة المشعة"

تأهل فريق التحدي (وصيف الشرقية) ونظيره المملكة (وصيف الوسطى)، إلى نهائي بطولة المملكة الأولى لكرة القدم للسيدات (المرحلة الأخيرة من أول دوري سعودي للسيدات - رسمي)، وجاء التأهل على حساب بطلي المنطقة الوسطى والغربية، فريقا اليمامة ونسور جدة .

ويلتقي فريقا التحدي مع نظيره المملكة النسائي، السبت المقبل، في نهائي أول دوري كرة قدم سعودي للسيدات، وذلك على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة).

