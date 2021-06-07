"الخطيب" يجري مباحثات مع وزير السياحة التونسي

لقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها

التقى وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، في العاصمة التونسية، اليوم، نظيره التونسي الحبيب عمّار.

وتناول اللقاء، الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر؛ العلاقات الثنائية بين المملكة وتونس وسبل تعزيزها، خاصة في المجال السياحي.