"الخطيب" يجري مباحثات مع وزير السياحة التونسي

لقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها

التقى وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، في العاصمة التونسية، اليوم، نظيره التونسي الحبيب عمّار.

وتناول اللقاء، الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر؛ العلاقات الثنائية بين المملكة وتونس وسبل تعزيزها، خاصة في المجال السياحي.

وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب

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07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442 01:00 PM

لقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها

"الخطيب" يجري مباحثات مع وزير السياحة التونسي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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التقى وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، في العاصمة التونسية، اليوم، نظيره التونسي الحبيب عمّار.

وتناول اللقاء، الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر؛ العلاقات الثنائية بين المملكة وتونس وسبل تعزيزها، خاصة في المجال السياحي.

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وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب

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