"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على نجران

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- تنبيهًا عن هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة مثارة، تتسبب في تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
وبيّنت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة)، ويستمر حتى الساعة 6 مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية نجران
تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى السادسة مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- تنبيهًا عن هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة مثارة، تتسبب في تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
وبيّنت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة)، ويستمر حتى الساعة 6 مساءً.