"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على نجران

تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى السادسة مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- تنبيهًا عن هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة مثارة، تتسبب في تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة)، ويستمر حتى الساعة 6 مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية نجران

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22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 12:02 PM

تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى السادسة مساء

"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم- تنبيهًا عن هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة مثارة، تتسبب في تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة)، ويستمر حتى الساعة 6 مساءً.

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