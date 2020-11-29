"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير البوسنة والهرسك

بحثا خلال لقاء بالرياض عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة محمد يوسيتش.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 05:47 PM

بحثا خلال لقاء بالرياض عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير البوسنة والهرسك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة محمد يوسيتش.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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