"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير البوسنة والهرسك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة محمد يوسيتش.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
بحثا خلال لقاء بالرياض عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة محمد يوسيتش.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.