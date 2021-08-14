الإعلامي الغامدي يُرزق بـ "جمعان"

رُزق المنسق الإعلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد محمد بن جمعان الغامدي؛ اليوم، بمولوده الأول، حيث اتفق وحرمه على تسميته "جمعان" على اسم والده.

"سبق" تتقدّم بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء للزميل "الغامدي"؛ بمناسبة المولود، كما تسأل الله أن يجعله من مواليد السعادة، وأن يجعله باراً بوالديه ومن الصالحين.

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14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443 12:52 PM

الإعلامي الغامدي يُرزق بـ "جمعان"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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رُزق المنسق الإعلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد محمد بن جمعان الغامدي؛ اليوم، بمولوده الأول، حيث اتفق وحرمه على تسميته "جمعان" على اسم والده.

"سبق" تتقدّم بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء للزميل "الغامدي"؛ بمناسبة المولود، كما تسأل الله أن يجعله من مواليد السعادة، وأن يجعله باراً بوالديه ومن الصالحين.

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