سالم الدوسري يفوز بجائزة "لاعب الأسبوع" في النهائي الآسيوي

فاز سالم الدوسري نجم نادي الهلال السعودي بجائزة لاعب "تويوتا" للأسبوع في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعدما سجّل الهدف الأول لفريقه الذي نجح في التتويج بلقب البطولة بعد موسم حافل بالإثارة.

وتغلب "الهلال" في إياب الدور النهائي على "أوراوا ريد دايموندز" بنتيجة 2-0 يوم الأحد في سايتاما، ليتفوق بواقع 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ونجح "الدوسري" في نهائي هذا العام بالثأر لنهائي قبل عامين، عندما تعرض للطرد في مباراة الإياب أمام "أوراوا ريدز"، وجاء رده بأفضل صورة في نهائي هذا العام عندما سجل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 74، وهو الهدف الذي منحهم الثقة بالتتويج.

وإلى جانب تسجيل الهدف، فقد سدد "الدوسري" 4 محاولات على المرمى، وصنع فرصة لزملائه، ومرّر 25 تمريرة ناجحة، ليجمع 9.4 نقطة.

وجاء في المركز الثاني البيروفي أندريه كاريللو، بعدما قدم مستوى مميزاً خلال المباراة، خاصة من خلال دوره المحوري في الأطراف.

وفرض "كاريللو" سيطرته الكاملة على الجناح الأيمن، وصنع 4 فرص لزملائه، وحصل على 3 مخالفات، وصنع الهدف الثاني للمهاجم الفرنسي بافيتمبي غوميز، وهو الهدف الذي حسم النتيجة بشكل كامل.

كما سدد "كاريللو" محاولةً على المرمى، وأكمل 31 تمريرة ناجحة، ليجمع 8.0 نقاط.

أما في المركز الثالث فقد حل عبدالله المعيوف حارس الهلال، الذي حافظ على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي، حيث تفوق الهلال في الجانب الدفاعي، إلى جانب تفوقه الهجومي.

وقام المعيوف بعمل تصديين، كان الأبرز فيهما رد تسديدة دايكي هاشيوكا في الشوط الأول، والتي كان لها تأثير كبير في منح الفوز لفريقه، وجمع حارس مرمى الهلال 7.4 نقطة.

وحل رابعاً بافيتمبي غوميز مهاجم الهلال، والذي حصل في نهاية المباراة على جائزتي الهداف وأفضل لاعب في البطولة، حيث رفع رصيده إلى 11 هدف في البطولة، وجمع في المباراة 7.3 نقطة.

وفي المركز الخامس جاء محمد البريك قلب دفاع الهلال، الذي جمع 6.9 نقطة، علماً بأنه كان حصل على جائزة لاعب تويوتا للأسبوع في مباراة الذهاب.

وجاء سادساً شوساكو نيشاكاوا حارس مرمى "أوراوا ريدز" برصيد 6.7 نقطة، ثم عبدالله المعيوف لاعب "الهلال" (6.6 نقطة) وعلي البليهي مدافع "الهلال" (6.3 نقطة).