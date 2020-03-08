إمارة مكة: لا صحة لتغريدة وقف العمل في الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة بالمنطقة

أكدت ذلك عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"

‏‫أوضحت إمارة منطقة مكة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أنه ‏لا صحة للتغريدة المتداولة عن وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في المنطقة، فيما أن صورة التغريدة المتداولة هي فقرة من بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم عن محافظة ‫القطيف.

مكة المكرمة إمارة مكة وزارة الداخلية القطيف فيروس كورونا الجديد

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08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 10:43 PM

أكدت ذلك عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"

إمارة مكة: لا صحة لتغريدة وقف العمل في الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة بالمنطقة

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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‏‫أوضحت إمارة منطقة مكة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أنه ‏لا صحة للتغريدة المتداولة عن وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في المنطقة، فيما أن صورة التغريدة المتداولة هي فقرة من بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم عن محافظة ‫القطيف.

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مكة المكرمة إمارة مكة وزارة الداخلية القطيف فيروس كورونا الجديد

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