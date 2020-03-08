إمارة مكة: لا صحة لتغريدة وقف العمل في الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة بالمنطقة

أكدت ذلك عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"

‏‫أوضحت إمارة منطقة مكة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أنه ‏لا صحة للتغريدة المتداولة عن وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في المنطقة، فيما أن صورة التغريدة المتداولة هي فقرة من بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم عن محافظة ‫القطيف.