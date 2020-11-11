"شؤون الحرمين" تخصص 3 مداخل للعربات للمعتمرين بالمسجد الحرام

تستوعب (5000) عربة عادية و(3000) عربة كهربائية لمحتاجيها

واس- مكة المكرمة: خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بالعربات، التي يمكن الوصول إليها من أربعة مداخل للمسجد الحرام، وهي:(مدخل "الشيبيكة" عبر جسر الشبيكة باب64، وسلم "الأرقم"، و"المروة" فوق سطح دورات القشاشية) .

وتفصيلاً، أوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام فهد المالكي أن إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام خصصت أكثر من (٥٠٠٠) عربة عادية وقرابة (٣٠٠٠) عربة كهربائية لمحتاجيها من المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، من كبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة، مما يُسهم في التسهيل عليهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، حيث تقوم الإدارة بالإشراف على دافعي العربات، ومنحهم تصاريح العمل بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على التصريح، ومتابعتهم ميدانيًا لضمان التزامهم بالتعليمات.

وأكد المالكي أن الإدارة جهزت ثلاث نقاط لتوزيع العربات في مداخل المسجد الحرام، التي يتم فيها تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة قاصدي بيت الله العتيق، من وضع ملصقات لتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم عند طلب الخدمة، كما تُعقم جميع العربات العادية والكهربائية، ويعمل في الإشراف على العربات أكثر من ١٨٠ موظفًا على مدار الساعة، ما بين مشرفين وفنيين وإداريين.

وأشار إلى أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قِبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - في بذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.