الاتحاد يكثف تدريباته .. والحائلي يطالب بنقاط الفيحاء

يواصل الاتحاد تحضيراته لمواجهة الفيحاء ، الاثنين المقبل ، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وكان رئيس الاتحاد أنمار الحائلي ،قد اجتمع باللاعبين والجهاز الفني ، قبل بداية تمرين الفريق مساء اليوم ، مطالباً بنقاط الفيحاء ، والتي تشكل أهمية كبيرة في مسيرة الفريق الباحث عن البقاء في الدوري.

وفي الجانب الميداني فرض المدير الفني للفريق كاريلي على اللاعبين خلال المران عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية، التي سيتبعها خلال مباريات الفريق المقبلة .

الاتحاد

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21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442 09:36 PM

الاتحاد يكثف تدريباته .. والحائلي يطالب بنقاط الفيحاء

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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يواصل الاتحاد تحضيراته لمواجهة الفيحاء ، الاثنين المقبل ، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وكان رئيس الاتحاد أنمار الحائلي ،قد اجتمع باللاعبين والجهاز الفني ، قبل بداية تمرين الفريق مساء اليوم ، مطالباً بنقاط الفيحاء ، والتي تشكل أهمية كبيرة في مسيرة الفريق الباحث عن البقاء في الدوري.

وفي الجانب الميداني فرض المدير الفني للفريق كاريلي على اللاعبين خلال المران عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية، التي سيتبعها خلال مباريات الفريق المقبلة .

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