"التنمية الاجتماعية" لـ"سبق": حساب المواطن لن يُحتسب مع دخل المتقدمين على نظام الضمان الاجتماعي المطور

إجراءات تساهم في تغطية أعداد أكبر من المستحقين.. التقاعد يحتسب نصفه فقط

أوضح سعد آل حماد، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لـ"ســــبق" أن الدخل الوارد من الراتب التقاعدي للمتقدمين على الضمان الاجتماعي المطور سيُعتَبر دخلاً مكتسبًا؛ وبذلك عند الاحتساب يُكتفى فقط بـ50 % من مجموعه.

وأشار في رد على استفسار "سبق" إلى أن إعانة حساب المواطن لن تُحتسب من ضمن دخل المستفيد.

وبيَّن أن هذه الإجراءات ستساهم -بإذن الله- في تغطية أعداد أكبر من المستفيدين المستحقين.