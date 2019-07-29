الاختراق القطري للكونجرس الأمريكي.. سيناتور سابق يجنِّد نوابًا حاليين للضغط على السعودية

يدعمهم بالمال والحملات.. وبإيعاز من الدوحة

في حلقة جديدة من حلقات كشف الاختراق القطري للكونجرس الأمريكي، واستخدام الدوحة جماعات الضغط للتأثير على السياسات الأمريكية، كشف تقرير أمريكي عن تورط السيناتور السابق جيم موران في عمليات تجنيد نواب أمريكيين للضغط على سفير خادم الحرمين في واشنطن لصالح الإمارة الخليجية.

وكشف موقع "فرونت بيدج ماجازين" الأمريكي عن محاولة السيناتور السابق "موران" تجنيد زملائه السابقين في الكونجرس للضغط على المملكة العربية السعودية. وكان "موران" يفعل ذلك نيابة عن أحد عملائه، وهي الحكومة القطرية، مستعينًا بالأموال التي خلفتها سنوات من التبرعات لحملات إعادة انتخابه؛ ليمكنه توجيه أهداف الضغط الخاصة به.

خطة "موران"

في صيف 2018، تحديدًا في شهر يونيو، توصل "موران"، الذي يعمل حاليًا كبير المستشارين في شركة مكديرموت ويل آند إيمري، وهي شركة محاماة وجماعة ضغط، تستعين بها الدوحة، إلى ما لا يقل عن عشرة من أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ من كلا الحزبَيْن (الجمهوري والديمقراطي)، كجزء من جهود تجنيدهم، وقدم لهم نصًّا مقترحًا لخطاب، معربًا عن أمله بأن يرسله النواب إلى السفير السعودي لدى الولايات المتحدة لحثه والضغط عليه؛ وذلك لتخفيف القيود المفروضة على السفر بين السعودية وقطر.

وبدأ "موران" بالفعل في خطته بالتواصل عن طريق موظفيه مع مكتب السيناتور تشارلي كريست، عبر مسودة خطاب، تتضمن ضغطًا على سفير السعودية، وحثه على توقيعه باسمه. فيما اشتغل مساعدو "موران" في متابعة التعديلات المقترحة على الرسالة مع مكتب "كريست".

وفي 20 يونيو استجاب "كريست" لطلبات "موران"، وأرسل بالفعل الخطاب المقترح لسفير خادم الحرمين.

دعم بالمال والحملات

وبعد شهر واحد كتب "موران" شيكًا بمبلغ 1000 دولار لحملة إعادة انتخاب "كريست"، لكن المال لم يأتِ من "موران" شخصيًّا.

وبدلاً من ذلك استخدم عضو الكونجرس السابق لجنته الانتخابية، التي لا تزال نشطة حتى يومنا هذا، بعد أكثر من أربع سنوات من مغادرته مجلس النواب.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يسهم فيها "موران" شخصيًّا أو من خلال لجنة حملته الانتخابية في حملة انتخاب "كريست"، بحسب ما أكده الموقع الأمريكي.

ووفقًا لملفات وزارة العدل، فقد اتصل "موران" بمكتب السيناتور داتش روبيرسبيرغر بشأن إرسال الخطاب المقترح نفسه، وذلك في يوم 12 يونيو.

وفي اليوم نفسه تبرع موران بمبلغ 500 دولار لحملة إعادة انتخاب "روبيرسبيرغر".

ومثل "كريست"، استجاب "روبيرسبيرغر" هو الآخر لطلب السيناتور السابق؛ وأرسل الرسالة لسفير خادم الحرمين كما جاءته من "موران" مع بعض التعديلات البسيطة في 10 يوليو 2018.

تبرُّع آخر بقيمة 1000 دولار أرسله "موران" للسيناتور بوب مينديز في 20 يونيو 2018؛ وذلك لحثه على إرسال الخطاب المقترح للسفير السعودي، وذلك قبل أسابيع قليلة من تلقي مدير مكتب "مينديز" النص المقترح للخطاب على بريده الإلكتروني. ولكن بحسب "فرونت بيدح ماجازين"، فإنه يبدو أن "مينديز" لم يستجب لذلك.

ويلفت الموقع الأمريكي في ختام تقريره إلى أن كل تلك العمليات والتحركات ما هي إلا لقطة صغيرة في عملية اختراق قطري أكبر وأوسع للمؤسسات الأمريكية.