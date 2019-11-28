مكة.. مداهمة حوش عمالة مجهولة الهوية ومصادرة 50 طن مخلفات

"وقاد": الحملات الميدانية مستمرة لتغطية جميع المواقع

‏داهمت بلدية المسفلة الفرعية بمكة المكرمة بالتعاون مع ‫الإدارة العامة للنظافة وشعبة الضبط الإداري سوق حوش بكر العشوائي.



وأسفرت المواجهة عن مصادرة وإتلاف 50 طنًا من الأثاث المستعمل ومخلفات الأخشاب والحديد ومواد غذائية مجهولة المصدر وتنظيف المنطقة بالكامل.



وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن وقاد أن المنطقة تشهد كثافة من الجاليات المقيمة المخالفة لنظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية، مبيناً أن بلدية المسفلة تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة.



وأبان المهندس وقاد أن الحملات الميدانية مستمرة لتغطية جميع المواقع في نطاق البلدية والقضاء على هذه الظواهر التي تشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وزوار العاصمة المقدسة.