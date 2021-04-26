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مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

هطولات متوسطة إلى غزيرة تواعد جازان.. برد وسيول متوقعة

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.