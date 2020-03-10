أرقام صادمة.. هذا ما فقدته السياحة العالمية بسبب كورونا.. هنا التفاصيل

صادرة من فنادق والسياحة العالمية

خرج الصينيون من ساحة السياحة العالمية بسبب تفشّي فيروس كورونا؛ حيث ينفق السياح الصينيون مبالغ طائلة تقدر بـ73 مليار دولار و130 مليون مسافر.



وقد فقد العالم 25 مليون رحلة خلال 40 يومًا، فيما بدأت الفنادق وخطوط الطيران برصد الخسائر التي أظهرت أرقامًا مروعة لم يسبق أن تعرضت لها السياحة العالمية من قبل.



وفي هذا الإطار أصدرت مجموعة فنادق هيلتون وإنتركونتيننتال وماريوت، بيانات تؤكد خسارتها ملايين الدولارات، وكذلك خطوط الطيران الدولية، وعددها 653 شركة التي خسرت 113 مليار دولار حتى نهاية مارس 2020؛ وفقًا لـ"سي ان ان عربية".



ولم تبعد البواخر والسفن السياحية العملاقة عن الخسارة، والتي خرج معظمها من الخدمة حاليًّا، بعد اكتشاف 700 حالة إصابة بفيروس كورونا، وحالات وفاة متعددة بسفينة دياموند برينسيس.



ومن واقع الأرقام الصادمة فإنه خلال 40 يومًا، وتحديدًا من منتصف يناير 2020 وحتى الآن تخسر السياحة العالمية يوميًّا ما يقرب من 240 مليون دولار في شتى إنحاء العالم بسبب إلغاء الحجوزات، وحسب بيانات منظمة السياحة العالمية وتوقعاتها.



فيما تؤكد مديرة إحدى شركات للسياحة البحرية في هونغ كونغ، إنغريد ليونغو؛ أن نسبة الحجوزات الجديدة انخفضت لدينا بنسبة 95٪، مشيرة إلى أن لديها خططًا بديلة بعدم استهداف المبيعات خلال الربع الثاني أو الثالث، منوهة إلى أنه حتى بعد انتهاء انتشار الفيروس فإن الأمر سيستغرق أشهرًا حتى يعود قطاع السياحة إلى مستواه الطبيعي.