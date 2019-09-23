"تحالف رصد الانتهاكات" يؤكد: تقرير الخبراء البارزين عن اليمن مليء بالثغرات

"الأكوع" يطالب بمراجعة سياسات تعامل الآليات الدولية مع المليشيات المسلحة

انتقد نائب رئيس منظمة التكتل الدولي للحقوق والحريات (شهود) عضو التحالف اليمني لرصد الانتهاكات مجدي الأكوع، تقريرَ الخبراء البارزين عن اليمن الصادر في شهر سبتمبر الجاري؛ مؤكدًا أنه مليء بالثغرات.

وأعرب "الأكوع" في كلمة للتحالف اليمني لرصد الانتهاكات أمام مجلس حقوق الإنسان، عن بالغ القلق بشأن مسار فريق الخبراء البارزين وتقريرهم حول اليمن؛ كونها آلية للتقصي والرصد في ظل النزاع القائم الناتج عن التمرد المسلح من قِبَل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران؛ لما يعتريه من الكثير من المواقف والثغرات في مواضع كثيرة من تقرير الفريق؛ مما يجعل من مسألة تمديد الولاية أمرًا صعبًا في ظل رفض الحكومة لمنهجيته، وفي ظل عدم أخذه بمخرجات العمل والمراقبة والرصد الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني اليمنية الحقوقية.

وطالَبَ مجلس حقوق الإنسان بمراجعة سياسات تعامل الآليات الدولية مع المليشيات المسلحة. وإعادة النظر في تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين.

كما طالَبَ المجلس بصياغة صك مُلزم يجرّم حصار المدن والمدنيين، وهو ما تمارسه مليشيا الحوثي في تعز اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات.