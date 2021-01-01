غدًا.. افتتاح "رالي داكار السعودية" 2021

في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة

نيابة عن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يشرّف الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، حفل افتتاح رالي داكار السعودية 2021، الذي سيقام في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، غدًا، بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.



وبهذه المناسبة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة: من جديد تثبت المملكة العربية السعودية مكانتها الكبيرة كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية، وهذا لم يأت من فراغ، بل جاء في ظل ما تحظى به الرياضة السعودية من دعم واهتمام كبيرين من مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، واللذين يوليان حرصاً كبيراً على استضافة أكبر وأهم الأحداث الرياضية العالمية في المملكة.



وأضاف: نسعد باستضافة أشهر وأكبر المتسابقين في سباق يعد الأكبر والأضخم على مستوى العالم، وسيكون المشاركون على موعد جديد في مشاهدة تضاريس وطبيعة جديدة، تختلف عن سابقتها في العام الماضي، وهي امتداد لما تتمتع به بلادنا الغالية من طبيعة متعددة ومتنوعة في مختلف مناطق المملكة، وهنا أود الإشارة إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلت لتسهيل كافة العوائق والصعوبات، في ظل الظروف الحالية التي تجتاح العالم بأكمله، جرّاء جائحة كورونا، حيث كان لمتابعة وحرص واهتمام سمو سيدي ولي العهد دور كبير في تذليل كل المصاعب بفضل الله عزوجل، وهو الأمر الذي يجعلنا دوما نفخر بقيادة هذا الوطن الغالي، فأهلاً بكل الضيوف ومرحباً بداكار من جديد على أرض المملكة.



من جانبه قال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: "لم يتوقف العمل على تحضيرات داكار السعودية 2021 منذ انتهاء النسخة الماضية؛ لذا أشعر بفخرٍ شديد اليوم عندما أرى هذه المجهودات تكللت بالنجاح في ظلّ الصعوبات التي اضطررنا للتعامل معها، وصولاً إلى تنظيم السباق الأكثر تحدياً في العالم، ولتستمر المملكة في ترسيخ مكانتها كعاصمة لرياضة المحركات في المنطقة وحول العالم، لذا، وبفضل الدعم الكبير الذي نجده من قبل قيادتنا الرشيدة، وكذلك اهتمام ومتابعة وزارة الرياضة ممثلة بصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، فنحن أصبحنا اليوم نثق في قدراتنا على تنظيم محفلٍ عالمي كبير يليق بتاريخ المملكة، وباسم الرالي العريق.



يشار إلى أن حفل الافتتاح يأتي عقب الانتهاء من مرحلة الفحص الفني والتقني التي استمرت على مدار يومين، قام خلالهما المنظمون بفحص المركبات المشاركة في السباق للتأكد من مطابقتها للشروط.



وكانت المملكة قد استضافت رالي داكار في يناير الماضي للمرة الأولى على مستوى قارة آسيا، حيث تستمر إقامة السباق العريق في المملكة لعشر نسخ متتالية، إذ شهدت النسخة الأولى مشاركة 342 متسابقاً من 68 دولة في خمس فئات على مدار 13 يوماً، وبامتداد نحو 7500 كيلومتر من صحراء المملكة وتضاريسها التاريخية.