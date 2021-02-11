بالفيديو مقيم مصري: ما قدمته المملكة خلال جائحة كورونا محط أنظار العالم

خلال جولة مدير فرع "الإسلامية" بحائل على مساجد وجوامع المنطقة

قدم مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل الشيخ محمد بن عمر السائح عدداً من النصائح للمصلين حث خلالها على أهمية العمل بالبروتوكولات الصحية لضمان سلامتهم من فيروس كورونا، مؤكداً أن العمل بها واجب شرعي ويأثم كل من يتهاون أو يتراخى في تطبيقها.



جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها يوم أمس الأربعاء على عدد من مساجد وجوامع منطقة حائلإ استناداً لتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.



ونبه "السائح" أن هذه الإجراءات والاحترازات ما وضعت إلا لمصلحة الجميع والتقيد بها أمر واجب شرعاً وطاعة لله سبحانه وتعالى ولولاة الأمر حفظهم الله وحفاظًا على الصحة.



ومن جانبه، أكد أحد المصلين من جمهورية مصر خلال لقائه مدير الإسلامية بحائل أن ما تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادتها الرشيدة من خدمات جليلة لمواطنيها والمقيمين على أرضها محط أنظار العالم، وتفوقت في حرصها وسلامة مواطنيها خلال هذه الجائحة على عدد من الدول المتقدمة.



وتأتي هذه الجولة لمتابعة مدى التزام المصلين ومنسوبي المساجد بالتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية التي وضعتها الوزارة لحماية الصحة العامة، وعدم التهاون في مخالفة هذه البروتوكولات الصحية.