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"الوهيبي" أكد على جميع قيادات الإدارة ضرورة حث جميع منسوبيهم على أخذ لقاح كورونا

استعداداً للعام الجديد.. "تعليم الرياض" تناقش عمليات التأهيل والصيانة للمباني المدرسية

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عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اجتماعاً برئاسة مدير عام التعليم حمد بن ناصر الوهيبي؛ وذلك لمناقشة ومتابعة عمليات الاستعداد اللازمة للعام الدراسي الجديد.



وفي بداية الاجتماع والذي حضره قيادات الإدارة ومديرو ومديرات مكاتب التعليم رحب الوهيبي بالجميع شاكراً لهم جهودهم خلال العام الدراسي السابق، مؤكداً أهمية الاستعداد منذ وقت مبكر للعام الدراسي القادم من خلال الإشراف والمتابعة والاطلاع على التقارير الدورية لعمليات الاستعداد للإدارات وأقسام الإدارة ومكاتب التعليم واتخاذ القرارات اللازمة لضمان الجاهزية قبل وقتٍ كافٍ من بداية العام.



كما استعرض "الوهيبي" مع قادة الإدارة ومكاتب التعليم الأعمال الخاصة والمتعلقة بصيانة ونظافة وتأهيل المباني المدرسية وما تحتاجه من تجهيزات متنوعة.



ونوه "الوهيبي" خلال الاجتماع بالنظام الجديد للفصول الدراسية والتي ستكون ثلاثة فصول حيث بين أنها ستسهم في الاستثمار الأمثل للعام الدراسي، مما سيعزز من تحسين نواتج التعلم لطلابنا وطالباتنا ويرفع من مستوى تنافسيتهم عالمياً بإذن الله.



وأكد "الوهيبي" خلال الاجتماع على جميع قيادات الإدارة ضرورة حث جميع منسوبيهم على أخذ لقاح كورونا، مشيراً إلى أن أخذ اللقاح سيكون من بين الإجراءات الاحترازية لتمكين العاملين لدى الإدارة والمتعاملين معها من دخول مقارها وذلك ابتداء من تاريخ 22/ 12/ 1442هـ الموافق 1/ 8/ 2021م.