التعليم: لن تعود الدراسة حضوريًا حتى يتم التأكد من ضمان سلامة الطلاب

قالت إن هناك أولوية للمعلمين والمعلمات في أخذ لقاح كورونا

أكدت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، أن الدراسة لن تعود حضوريًا حتى يتم التأكد من ضمان سلامة الطلاب.

وتفصيلاً، قالت الوزارة إن هناك أولوية للمعلمين والمعلمات في أخذ لقاح كورونا، لافتة إلى أنه سيتم الاستفادة من التعليم عن بُعد حتى بعد انتهاء الجائحة.

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19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442 09:18 PM

قالت إن هناك أولوية للمعلمين والمعلمات في أخذ لقاح كورونا

التعليم: لن تعود الدراسة حضوريًا حتى يتم التأكد من ضمان سلامة الطلاب

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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أكدت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، أن الدراسة لن تعود حضوريًا حتى يتم التأكد من ضمان سلامة الطلاب.

وتفصيلاً، قالت الوزارة إن هناك أولوية للمعلمين والمعلمات في أخذ لقاح كورونا، لافتة إلى أنه سيتم الاستفادة من التعليم عن بُعد حتى بعد انتهاء الجائحة.

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