الأخضر يكثف تحضيراته استعدادًا لملاقاة سنغافورة

الشهراني يشارك بالتدريبات الجماعية والفرج يواصل التأهيل

كثف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من تحضيراته للقاء منتخب سنغافورة بعد غدٍ الخميس ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023م والتي احتضنها ملعب نادي التعاون.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء تلتها مناورة تكتيكية تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد حيث شارك ياسر الشهراني في التدريبات الجماعية بعد أن اكتفى أمس بالتمارين الاسترجاعية.

فيما أجرى سلمان الفرج تمارين تأهيلية في النادي الصحي إضافة إلى البرنامج العلاجي الذي تم تخصيصه من الجهاز الطبي.

ويختتم الأخضر غدًا الأربعاء تحضيراته على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم في تمام السابعة والنصف مساء.