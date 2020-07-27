مصرع وإصابة 15 جندياً تركياً جراء انقلاب حافلة جنوبي البلاد

حاكم "مرسين": المصابون نقلوا للمستشفى وسبب الحادث لم يتحدد

لقي 5 جنود أتراك وسائق مصرعهم وأُصيب 10 آخرون جرّاء انقلاب الحافلة العسكرية، التي كانت تقلهم، في ولاية مرسين جنوبي البلاد، اليوم الإثنين.

ووفق رويترز، قال مكتب حاكم الولاية إن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفاً أن سبب الحادث لم يتحدد بعد.