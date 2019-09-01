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تزامنًا مع انطلاقة العام الدراسي وفي الخلفية برامج توعية عن الالتزام بالأنظمة

مبادرة تحدث للعام الثاني.. كيف استقبل مدير "مرور الأفلاج" وأفرادها الطلاب؟

في مبادرة تحدث للعام الثاني على التوالي، ومع انطلاقة العام الدراسي الجديد؛ يستقبل مدير مرور الأفلاج العقيد عبدالله بن عبدالعزيز الحقباني وأفراد المرور، الطلاب، اليوم الأحد، في تقاطعات المحافظة بالورود؛ مهنّئين إياهم بالعام الدراسي الجديد والعودة لمدارسهم، ومقدمين لهم هدايا تحفيزية.

وقام مرور الأفلاج، صباح اليوم الأحد، بتنظيم حركة السير وإعداد خطة مرورية تضمن انسيابية الحركة المرورية، وتوزيع الورود وبعض الهدايا على الطلاب وأولياء أمورهم في الميادين الرئيسية، وعند الإشارات المرورية، وبالمدارس؛ في خطوة لقيت استحسانًا وإشادة من الجميع.

يُذكر أن مرور الأفلاج بقيادة العقيد عبدالله الحقباني، قد قدّم العديد من المبادرات المجتمعية بالمحافظة، ونفذ العديد من البرامج التوعية المرورية لزيادة الوعي حول أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة والثقافة المرورية.