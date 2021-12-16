"الصحة": تسجيل 85 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 81 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021، تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 550542 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 81 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 539793 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8858 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 30 حالة.