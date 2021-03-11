حادث مروري على طريق "حضن- الطائف" يغيب محافظ تربة

وقع صباحاً بعد خروجه من عمله في محافظة تربة

انتقل إلى رحمة الله تعالى محافظ محافظة تربة عبدالعزيز بن محمد المفرجي، إثر حادث مروري صباح اليوم على امتداد طريق حضن.

وكان قد خرج -رحمه الله- صباح اليوم من عمله في محافظة تربة، متوجهًا إلى الطائف، وفي منتصف الطريق وقع له حادث مروري نتج منه وفاته. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

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11 مارس 2021 - 27 رجب 1442 12:51 PM

وقع صباحاً بعد خروجه من عمله في محافظة تربة

حادث مروري على طريق "حضن- الطائف" يغيب محافظ تربة

متعب البقمي

الطائف

5 7,971

انتقل إلى رحمة الله تعالى محافظ محافظة تربة عبدالعزيز بن محمد المفرجي، إثر حادث مروري صباح اليوم على امتداد طريق حضن.

وكان قد خرج -رحمه الله- صباح اليوم من عمله في محافظة تربة، متوجهًا إلى الطائف، وفي منتصف الطريق وقع له حادث مروري نتج منه وفاته. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

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