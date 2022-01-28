"الصحة": تسجيل 4474 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 4445 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 27 يناير 2022، تسجيل 4474 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 675471 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4445 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 626532 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8931 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 862 حالة.