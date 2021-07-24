خلال 24 ساعة.. الهند تسجّل أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بكورونا و546 وفاة

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 39 ألفاً و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و546 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 31 مليوناً و332 ألفاً و159 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 420 ألفاً و16 وفاة منذ بدء الجائحة.

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24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 10:35 AM

خلال 24 ساعة.. الهند تسجّل أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بكورونا و546 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 39 ألفاً و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و546 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 31 مليوناً و332 ألفاً و159 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 420 ألفاً و16 وفاة منذ بدء الجائحة.

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