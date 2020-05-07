"الصحة" : تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 33731

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس الموافق 7/ 5/ 2020م، عن تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأربعاء، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 33731 إصابة، منهم 25% من السعوديين و75% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 145 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1015 حالة، وبلغ 7798 إجمالي حالات التعافي 7798 حالة.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 219 متوفىً.