"كراني": اضطرابات جوية عنيفة على أوروبا قد تتأثر بها أجواؤنا

شبيهة بحالات شتوية مبكرة

حذّر خبير الطقس حسن كراني؛ من اضطرابات جوية عنيفة على وسط وغرب أوروبا، ستتأثر بها دول شرق المتوسط، وتمتد على أجزاء من جزيرتنا.

وتفصيلاً؛ قال "كراني" في تنبيه: "بعون الله اضطرابات جوية عنيفة على وسط وغرب أوروبا امتد تأثيرها للمغرب العربي، وهذه الاضطرابات شبيهة بحالات شتوية مبكرة؛ تعطينا دلالة على أن أجواء المتوسط ستتأثر بتقلبات شديدة، تؤثر على دول شرق المتوسط بأمطار تميل للغزارة".

وأشار إلى أن تأثيرها يمتد إلى أجزاء من جزيرتنا، بمشيئة الله.

حالة الطقس أمطار

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17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 10:17 PM

شبيهة بحالات شتوية مبكرة

"كراني": اضطرابات جوية عنيفة على أوروبا قد تتأثر بها أجواؤنا

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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حذّر خبير الطقس حسن كراني؛ من اضطرابات جوية عنيفة على وسط وغرب أوروبا، ستتأثر بها دول شرق المتوسط، وتمتد على أجزاء من جزيرتنا.

وتفصيلاً؛ قال "كراني" في تنبيه: "بعون الله اضطرابات جوية عنيفة على وسط وغرب أوروبا امتد تأثيرها للمغرب العربي، وهذه الاضطرابات شبيهة بحالات شتوية مبكرة؛ تعطينا دلالة على أن أجواء المتوسط ستتأثر بتقلبات شديدة، تؤثر على دول شرق المتوسط بأمطار تميل للغزارة".

وأشار إلى أن تأثيرها يمتد إلى أجزاء من جزيرتنا، بمشيئة الله.

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