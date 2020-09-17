"كراني": اضطرابات جوية عنيفة على أوروبا قد تتأثر بها أجواؤنا

شبيهة بحالات شتوية مبكرة

حذّر خبير الطقس حسن كراني؛ من اضطرابات جوية عنيفة على وسط وغرب أوروبا، ستتأثر بها دول شرق المتوسط، وتمتد على أجزاء من جزيرتنا.

وتفصيلاً؛ قال "كراني" في تنبيه: "بعون الله اضطرابات جوية عنيفة على وسط وغرب أوروبا امتد تأثيرها للمغرب العربي، وهذه الاضطرابات شبيهة بحالات شتوية مبكرة؛ تعطينا دلالة على أن أجواء المتوسط ستتأثر بتقلبات شديدة، تؤثر على دول شرق المتوسط بأمطار تميل للغزارة".

وأشار إلى أن تأثيرها يمتد إلى أجزاء من جزيرتنا، بمشيئة الله.