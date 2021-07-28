"الأرصاد": أمطار غزيرة على جازان

تشمل عدداً من المحافظات حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.

وذكر المركز أن الحالة تشمل محافظات: الدائر، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 12:08 PM

تشمل عدداً من المحافظات حتى 8 مساءً

"الأرصاد": أمطار غزيرة على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.

وذكر المركز أن الحالة تشمل محافظات: الدائر، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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